Москва, , 18:50 — REGNUM Сильный туман и гололедица ожидаются в Москве с вечера среды, 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Туман

По информации ведомства, в отдельных районах столицы в период с 21:00 и с сохранением до утра 26 ноября ожидается туман с видимостью 300−800 метров. С 19:00 в столице также ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений, в связи с чем возможна гололедица.

Аналогичное предупреждение распространила также пресс-служба МЧС по Московской области.

В ведомстве призвали автомобилистов значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходам рекомендовано при движении по краю проезжей части обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.