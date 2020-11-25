Вологда, , 18:41 — REGNUM В Вологодской области режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением коронавируса, продлен до 15 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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По данным штаба, ситуация с распространением инфекции в ноябре резко ухудшилась: всего в регионе зарегистрировано 10 774 случая заболевания, из них за ноябрь — 3759. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,35.

«Территорию региона заболевание захватывает более быстрыми темпами, чем в среднем по регионам РФ», — сказал губернатор области Олег Кувшинников на заседании оперштаба.

Напомним, за последние сутки на Вологодчине выявили 255 новых случаев COVID-19.