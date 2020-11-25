Махачкала, , 18:39 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Дагестане против директора одной из общеобразовательных школ города Каспийска, который собрал с учителей часть начисленных им стимулирующих выплат. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в сентябре текущего года учителя школы в связи с приказом директора получили выплаты стимулирующего характера за второе полугодие 2020 года в сумме 1,2 млн рублей. При этом был нарушен установленный порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. В качестве основания в этом приказе был указан протокол заседания комиссии, которое на самом деле не проводилось.

Затем подозреваемый через своего заместителя организовал незаконный сбор части выплаченных средств и получил около 115 тыс. рублей. Учителям при этом сообщили, что деньги пойдут на покупку оргтехники для нужд школы.

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