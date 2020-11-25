Астрахань, 25 ноября 2020, 18:38 — REGNUM В Астрахани 25 ноября состоялось официальное открытие Центра управления регионом (ЦУР). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Центр управления регионом занимается сбором сообщений, жалоб, предложений от граждан из разных открытых источников с помощью системы оперативного мониторинга «Инцидент Менеджмент».
Центр управления регионом займётся формирование карты проблем Астраханской области, разработкой и внедрением новых механизмов и цифровых сервисов обратной связи и информированием жителей региона. Его руководителем стал Денис Боднюк, ранее занимавший должность советника губернатора Астраханской области.