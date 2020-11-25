Астрахань, , 18:38 — REGNUM В Астрахани 25 ноября состоялось официальное открытие Центра управления регионом (ЦУР). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Центр управления регионом занимается сбором сообщений, жалоб, предложений от граждан из разных открытых источников с помощью системы оперативного мониторинга «Инцидент Менеджмент».

«Сейчас по всей стране организовываются Центры управления регионами, объединенные в одну сеть. Система образования подобных центров показала себя как надежный инструмент в построении отношений между органами власти и жителями. Я уверен, что этот центр станет местом сбора жалоб, предложений от наших жителей, которое позволит оперативно реагировать на ситуации, волнующие астраханцев. Убежден, что Центр управления регионом станет хорошей точкой роста к формированию комфортной среды для жителей Астраханской области», — заявил губернатор Игорь Бабушкин.

Центр управления регионом займётся формирование карты проблем Астраханской области, разработкой и внедрением новых механизмов и цифровых сервисов обратной связи и информированием жителей региона. Его руководителем стал Денис Боднюк, ранее занимавший должность советника губернатора Астраханской области.