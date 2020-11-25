Екатеринбург, , 18:43 — REGNUM Бывший гендиректор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов частично признал вину по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга.

Согласно сообщению, Кызласов заявил о том, что обвинение ему понятно, и признал себя частично виновным в совершении преступления.

«Подсудимый Кызласов пояснил, что реальной возможности создавать препятствия в предпринимательской деятельности иным лицам он не имел», — сообщили в суде.

Частично признал вину и обвиняемый в посредничестве при получении взятки экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Он якобы не знал, за что конкретно передаются денежные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, Кызласова задержали в феврале 2020 года. Через некоторое время после задержание и ареста он ушёл в отставку с поста гендиректора «Титановой долины».

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