Вологда, , 18:23 — REGNUM Вологодские власти вынуждены закупать лекарства для больных COVID-19 частями из-за нехватки препаратов на рынке. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Российский антивирусный препарат «Арепливир» Promo-med.ru

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Лекарственное обеспечение пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение амбулаторно, проводится в регионе с 23 ноября. На закупку препаратов из федерального бюджета регион получил 44 млн рублей.

«На сегодняшний день лекарствами обеспечены более 170 человек, которые проходят лечение на дому, — пояснила заместитель губернатора Лариса Каманина во время заседания оперативного штаба. — По нормативным документам, препараты получают больные с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это касается и взрослых, и детей. Лекарствами обеспечиваются через участковую службу, то есть врач осматривает, принимает решение о том, что пациенту необходимы лекарства, и ему их выдают. Если по каким-то причинам у доктора нет с собой препаратов, то участковая медсестра должна привезти их на дом. Если прием пациента происходит в поликлинике, то лекарство ему дают сразу».

В списке бесплатных лекарств представлены четыре группы препаратов: противовирусные, жаропонижающие, антиагреганты и антибиотики.

По данным федерального штаба, за последние сутки на Вологодчине было выявлено 255 случаев COVID-19.