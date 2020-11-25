Петрозаводск, , 18:24 — REGNUM Власти Республики Карелия скорректировали противоэпидемические меры, на этот раз послабления коснулись пенсионеров и инвалидов, а также тех, кто оказывает помощь пожилым и нуждающимся жителям. Об изменениях в антиковидном режиме 25 ноября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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Напомним, все жители республики старше 65 должны максимально соблюдать режим самоизоляции. При этом в Петрозаводске, Костомукше и районных центрах республики для них установлено время посещения магазинов и объектов сферы услуг: в будние дни с 10:00 до 13:00. Теперь же в магазины в указанные часы смогут прийти не только лица 65+.

«Если в эти часы магазины предоставляют скидки пенсионерам и инвалидам, граждане этих категорий моложе 65 лет также могут прийти за покупками. Главное — предъявить на входе соответствующее удостоверение или справку о назначении пенсии», — пояснил глава региона.

Работникам организаций социального обслуживания при предъявлении служебного удостоверения также разрешено посещать магазины в часы, ранее отведенные для представителей старшего поколения.

Вместе с тем почтовые отделения и финансовые организации могут самостоятельно определить время посещения для лиц старше 65 лет.

«При этом необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и исключить контакт пожилых людей с посетителями другого возраста», — отметил Артур Парфенчиков.

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