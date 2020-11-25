Москва, , 17:59 — REGNUM Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович посоветовала российским гражданам отказаться от участия в корпоративах в предстоящие праздники, так как это позволит быстрее выйти на плато по заболеваемости COVID-19.

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«Если 90% людей будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, если мы откажемся от больших корпоративов и других мероприятий, где много людей близко подходят друг к другу, то мне кажется, что мы можем считать, что мы на плато», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель ВОЗ добавила, что тотальный карантин на сегодняшний день остаётся самой действенной мерой против распространения коронавируса, однако к ней следует прибегать только в крайнем случае.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России выявлено уже более 2,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 37,5 тысячи пациентов с COVID-19, более 1,6 миллиона человек излечились и были выписаны из больниц.