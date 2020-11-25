Москва, 25 ноября 2020, 17:48 — REGNUM Подъездная дорога будет построена к станции метро «Университет Дружбы Народов». Об этом 25 ноября сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Дорога появится после реконструкции улицы Академика Опарина.
«Развитие улично-дорожной сети на этой территории позволит проложить маршруты общественного транспорта с остановками возле метро», — цитирует Княжевскую пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
В результате работ планируется расширение улицы Академика Опарина. Сейчас ведётся работа над проектом.