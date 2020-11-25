Колпино, Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге суд отправил на два месяца в следственный изолятор 38-летнего Дениса Бельтюкова, который накануне днем захватил в заложники шестерых детей своей супруги, держал их в квартире, угрожая убить, но спустя пять часов сдался полиции. Об избрании меры пресечения 25 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Колпинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бельтюкова, обвиняемого в незаконном лишении свободы, не связанном с похищением, шести детей под угрозой предметов, используемых в качестве оружия.

Как стало известно в суде, Бельтюков имеет образование 9 классов и профессию сварщика, не работает, является биологическим отцом троих детей. Ранее сообщалось, что мужчина обращался к медикам из-за запоя и в момент совершения преступления был пьян.

Суду обвиняемый пояснил, что раньше регулярно вечерами употреблял пиво, но якобы прекратил, и в прошлую пятницу отметил пять недель без спиртного.

Следователь сообщил суду, что Бельтюков свою вину признал в полном объеме. Однако обвиняемый заявил судье, что с позицией следователя он не согласен. По версии мужчины, он никого силой не удерживал, дети просто находились дома. Детей и жену, по его словам, очень любит и хочет жить с ними.

«Это было помешательство, таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем», — сделал вывод Бельтюков, сообщив, что очень хочет пройти лечение и понять, что же с ним произошло.

У суда мужчина просил домашний арест в квартире, которую сейчас ремонтирует, если нельзя с семьей, либо любую другую меру пресечения.

В итоге суд вынес решение отправить обвиняемого в СИЗО до 23 января 2021 года.

Напомним, что освобожденные дети находятся в больнице, где у них диагностированы травмы и крайняя степень истощения от недоедания. Мать детей планирует вернуться с ними на родину в Архангельск, как только это позволят врачи и органы опеки.

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