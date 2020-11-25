Архангельск, , 16:57 — REGNUM В Архангельской области прививку против гриппа сделали 501 548 человек, что составляет почти 46% от общей численности населения региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

По данным ведомства, в настоящее время на лечении с ОРВИ находятся 7 801 человек, в том числе 5051 ребенок. Госпитализированы 37 взрослых и 27 детей. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 8,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Архангельской области было выявлено 356 новых случаев COVID-19.