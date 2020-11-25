Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM Шестерых детей, которых накануне мужчина удерживал в заложниках в Колпино, временно поместят в детский дом. Их матери нужно время, чтобы подготовиться к возвращению семьи в Архангельск. Об этом 25 ноября сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

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34-летняя Ольга Бельтюкова на встрече с петербургскими органами опеки дала устное согласие на временное размещение шести ее сыновей в возрасте от трех до 15 лет в детском доме. Женщина пояснила, что ей нужно время для того, чтобы уладить все вопросы и подготовиться к обратному переезду в Архангельск, где у нее есть трехкомнатная квартира.

«Последнею ночь мама провела у подруги. Администрация района сейчас озадачена поиском временного жилья для нее», — пояснили в аппарате омбудсмена.

Отметим, по закону дети могут находиться в социальном учреждении — детском доме — до полугода.

Тем временем Денису Бельтюкову предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы несовершеннолетних с использованием предметов в качестве оружия. В ближайшие часы ожидается избрание ему меры пресечения.

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