Белгород, , 16:55 — REGNUM В Белгородской области 25 ноября выявлено 166 новых носителей коронавируса, что на четыре больше показателя предыдущих суток. Выписаны после лечения 180 пациентов, трое скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационары госпитализированы 923 человека, в том числе 100 пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Проходят амбулаторное лечение 2778 человек. Всего в Белгородской области подтверждено 15 тыс. 365 случаев заражения инфекцией, выздоровели 11 тыс. 568 человек.

За минувшие сутки скончались три пациента, все они проходили лечение в городской больнице №2 Белгорода. В целом в регионе зарегистрировано 96 летальных исходов у пациентов с подтверждённым коронавирусом.