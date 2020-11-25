Архангельск, , 16:43 — REGNUM С начала пандемии в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 21 249 человек, из них 462 были признаны здоровыми за последние сутки.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, 24 ноября референс-центр выявил коронавирус еще у 356 жителей региона, большинство из них — 115 — из областного центра. В лидерах по суточному приросту заболевших фигурируют также Коряжма (+47), Северодвинск (+40) и Котласский район (+20). Новые случаи опасного заболевания выявлены также в Вилегодском, Каргопольском, Холмогорском, Красноборском, Приморском, Вельском, Пинежском, Коношском, Ленском районах, а также в Мирном.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне региональный минздрав подтвердил 389 смертей от COVID-19.