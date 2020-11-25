Калуга, , 16:59 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 145 человек за последние сутки, сообщает 25 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 143 подтверждённых случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 15 тыс. 287 человек, 2 тыс. 542 человека находятся на лечении, 12 тыс. 640 человек выздоровели, 105 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (547), в Обнинске (409), в Боровском районе (251) и в Людиновском районе (163).

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области предприятиям общепита запретили работать по ночам