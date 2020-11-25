Москва, , 16:42 — REGNUM В Московском зоопарке в 2021 году откроется павильон «Ластоногие». Об этом 25 ноября сообщил журналистам глава департаменте строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в рамках адресной инвестиционной программы планируется открыть три объекта — павильон «Ластоногие», павильон входной группы со стороны станции метрополитена «Баррикадная», а также пешеходный мост.

При этом «Ластоногие» станут уникальным павильоном с точки зрения требований к содержанию животных. Сейчас рабочие приступают к строительству основных конструкций. Объект планируют открыть к Всемирной конференции зоопарков и аквариумов. Она должна пройти в Москве.