Москва, , 16:28 — REGNUM Стабилизация уровня заболеваемости коронавирусом в Москве может быть временным явлением. Об этом 24 ноября заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на телеканале «Россия 24».

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«Надо посмотреть несколько дней. Несколько раз было такое снижение. Сейчас оно кажется устойчивым», — заявила Вуйнович.

По её словам, важно также учитывать, что результаты тестирований появляются с задержкой — результаты становятся известны в течение 48 часов.

«Это для того, чтобы мы хорошо понимали, где мы находимся и в какой ситуации. Но я разделяю осторожный оптимизм, что, возможно, Москва сейчас справляется с этим вирусом. Я вижу людей в масках везде, так что надеемся, что это поможет», — указала она.

Последние две недели в Москве происходит стабилизация ситуации с распространением эпидемии коронавируса. Так, 24 ноября было зарегистрировано 5838 случаев коронавируса, в понедельник — 6866, в воскресенье — 6575, а в субботу — 7168.