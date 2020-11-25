Тюмень, , 16:28 — REGNUM В Тюменской области к 25 ноября стало известно ещё о троих умерших граждан с COVID-19. Данные приводит оперштаб.

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В частности, 52-летний мужчина скончался от острого респираторного дистресс-синдрома. А пациенты 65 и 67 ушли из жизни по причине острой респираторной недостаточности. Во всех случаях у них были двусторонняя тотальная вирусная пневмония, а также хронические заболевания.

С начал пандемии в Тюменской области ушли из жизни уже 129 пациентов с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в регионе обнаружили 17 438 заразившихся, из них выздоровели пока 12 437.