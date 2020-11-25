25 ноября 2020 | Время чтения 10 мин

Владимир Станулевич, , 16:24 — REGNUM Архангельск в годы Великой Отечественной снова стал «окном в Европу», точнее грузовыми воротами к союзникам, которые отгрузили в них 5 млн. тонн военных гуров. Именно этим Архангельский порт интересовал немецкие штабы, в 1942−43 гг. искавшие способ прервать поступление через него вооружений. На Северную железную дорогу забрасывались диверсионные группы абвера, готовилась высадка крупного парашютного десанта, но существенной роли диверсанты не сыграли. Задачу поручили Люфтваффе. Деревянный Архангельск посчитали удобной мишенью для пилотов с опытом польской, норвежской, французской кампаний, и бомбардировки Англии. Советские истребители не принимались всерьез, истребительное сопровождения на всем маршруте к Архангельску даже не выделялось. Бомбить стали тогда, когда в порт пошло значительное количество грузов — летом 1942 года. Первый налет прошел в ночь с 24 на 25 августа.

Младший лейтенант Яков Матвеев, защитник Архангельска и архангельского порта Экспозиция музея Вознесенской средней школы

ПВО Архангельска к войне оказалась не готова

Михаил Зефиров, военный историк: «…к городу приближалась вторая волна Ju-88, которые несли тяжелые фугасные бомбы и авиационные мины. Петер Шталь продолжал рассказ: «Мы находились в центре Белого моря, когда рассеялась облачность. На борту царило молчание. «Еще десять минут», — нарушил тишину Ханс. Затем мы увидели на земле вспышки выстрелов и разрывы зенитных снарядов в воздухе… Мы были обнаружены русскими зенитчиками. К счастью, они неправильно определили скорость самолета, и разрывы снарядов ложились за хвостовым оперением.

Пожар в районе цели разрастался, и мы без труда положили четыре тяжелые бомбы точно среди портовых сооружений».

…зенитки палили беспорядочно и вразнобой, а прожекторы без толку «освещали» летнее небо… Действия летчиков 104-й ИАД ПВО оказались не лучше. Всего в воздух были подняты 27 истребителей, но ни один из них встреч с противником почему-то так и не имел» (1).

Яков Матвеев с боевым товарищем Экспозиция музея Вознесенской средней школы

Советские летчики не имели боевого опыта, и многие из них не верили в свои самолеты: «Спецсводка о состоянии и недочетах вооружения и вещевого довольствия в частях Архангельского военного округа. 19 июля 1941 г. Сов.секретно.

В 152 ИАП в наличии исправных самолетов И-153 «Чайка» — 62 штуки, И-15 БИС — 9 штук, и кроме того 10 самолетов И-15 БИС в несправном состоянии… Обеспеченность боекомплектов патронами рассчитана всего лишь на 5 полных вылетов. По заявке на патроны для крупнокалиберных пулеметов ШВАК — 12,7 мм были получены патроны, не пригодные к пулеметам названной системы… отдел технического снабжения 2-й БАО не в состоянии обеспечить серной кислотой… кислота, вырабатываемая в Архангельске и доставленная в авиачасть, не пригодна для авиааккумуляторов. Кислородное хозяйство также не в порядке, что может вызвать срыв высотных полетов… Из-за отсутствия автотранспорта батальоны не в состоянии обслуживать боевую работу летных подразделений» (2).

Кто остался в живых, боевой опыт приобрели быстро

Светлана Ефремова, архангельский краевед: «28 августа бомбардировщики врага были встречены и рассеяны нашими истребителями на подступах к городу, при этом был сбит один самолет.

21 сентября 1942 года. Немецкие самолеты двигались на город двумя группами с севера и северо-запада, но были рассредоточены архангельской истребительной авиацией» (3).

«Оперативная сводка штаба МПВО г. Архангельска о бомбардировках г. Архангельска 1941 г.

По утоненным данным прорвавшиеся к городу отдельные самолеты противника и попытки бомбить Судоремонтный завод и торговый порт потерпели неудачу. Сброшенные в беспорядке бомбы упали в воду. На подступах к городу сбит один самолет противника, который нашел себе могилу на дне Белого моря…

Штаб МПВО г. Архангельска» (5).

Михаил Зефиров, военный историк: «Лейтенант Костиков сбил Ju-88A…, который пилотировал кавалер Рыцарского Креста командир 6-й эскадрильи… гауптман Вилли Флехнер…

Л. П. Дедова, жительница… деревни Кадь… а: «Стоял теплый и солнечный день… При выходе из леса я увидела над деревней большой самолет, весь в огне. С разворотами он два или три раза пролетел над деревней, а потом, снижаясь, повернул в сторону моря и упал.

Брат Дедовой — Василий… добавил…: «Немец поначалу дымил и пытался уйти. Истребитель его таранил, и тогда тот заполыхал и упал в Кадское болото. Утром на берег моря приехали пограничники из Куи, матросы-зенитчики с Мудьюга. Вскрыли кабину… экипаж — четыре трупа — достали. Все немцы были с Железными Крестами» (6).

Герман Бурков, военный историк: «Налеты фашистской авиации были направлены в основном на районы порта (Бакарицу и Экономию), на Молотовск и на железнодорожную станцию; пытались немцы бомбить и суда, стоявшие на внешнем рейде. Однако, несмотря на многочисленные налеты, ни одно судно, стоявшее в Архангельске, не было повреждено.

Налеты немецкой авиации повторились и летом 1943 года. Правда, были они уже не столь массированными. В тот период нашими истребителями было сбито 3 самолета противника» (7).

Вознесенская средняя школа, гордость которой — школьный музей Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Война коснулась Вознесенья историей погибшего летчика

Школа на Вознесенье одна из старейших общеобразовательных в области. Как говорит ее директор, Галина Александровна Зеленина — «Гордость школы — музей». Стены музейной комнаты увешаны фотографиями выпускников, учеников и учителей. Единственный стенд выпадающий из череды юношей и девушек у самой двери — с фотографией летчика в шлеме. На нас смотрит молодой человек в лицом лет 20−25. На этом фото он один, на другом с товарищем, а на этом в штатском и кепке. Директор и ответственная за музей Ольга Юрьевна Пономарева представили экскурсовода — ученицу старших классов, скрывая волнение та повела вдоль стендов рассказывая о школе. Собственно войны в экспозиции было мало — глубоким тылом было Вознесенье в 1941—1945 годах. Война шла за рекой, где бомбили Архангельск и погибали люди, на западе в Карелии, на севере — в Баренцевом море. Там погибали мобилизованные жители села и его добровольцы. А здесь был тыл. Война коснулась Вознесенья историей с погибшим летчиком. Внешне негероической, без сбитых фашистских самолетов, без пулеметной очереди оборвавшей жизнь пилота, без похорон с построением части и митингом жителей города.

Село Вознесенье на Андриановом острове — в годы Великой Отечественной глубокий тыл Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Н. Санина, учительница, г. Москва: «Имя на обелиске. Мой дядя Яков Сергеевич Матвееев, летчик-истребитель, погиб в годы войны, защищая Архангельск. До сих пор мы не знали, где он похоронен. И вот теперь благодаря заботам и поиску И.А.Власова спустя 30 лет нам удалось узнать точное место захоронения Якова Матвееева. Его могила находится в селе Вознесенье, за ней ухаживают пионеры местной школы. До недавней поры ее называли могилой неизвестного летчика. Теперь на обелиске начертано его имя.

Как узнал северянин И.А.Власов про фамилию Матвеева? Тетя летчика работала в одной их столичных школ вместе с женой младшего сына Власова. Однажды они разговорились о событиях военной поры… Узнав, где погиб Яков, ветеран отправился на розыск…».

Учащиеся Вознесенской средней школы у могилы летчика Я.Матвеева. 1960-1970-е гг Экспозиция музея Вознесенской средней школы

Биография в экспозиции музея: «Матвеев Яков Сергеевич. Родился 17 марта 1918 года. В годы Великой Отечественной войны защищал нашу Родину от врага…

Летчик истребитель, младший лейтенант погиб при исполнении боевого задания, защищая город Архангельск, 5 июля 1943 года. Первоначально был захоронен на острове Свинец Приморского района Архангельской области как неизвестный солдат.

Позже, когда остров стало подмывать водой, захоронение было перенесено на кладбище села Вознесенье. По останкам захоронения установили личность и разыскали родственников погибшего. Установлением личности, тогда еще неизвестного солдата, и поиском его родственников занимался Власов Иван Александрович».

Иван Александрович Власов, фронтовик установивший место захоронения погибшего летчика Якова Матвеева Экспозиция музея Вознесенской средней школы

Ольга Пономарева, заведующая музеем: «Я помню Ивана Александровича Власова еще с 5-го класса. Они приходили с сестрой летчика, вспоминали его и потом мы вместе пошли на кладбище, на могилу Якова Матвеева. Сестра рассказала, что он хорошо учился, не был женат, его призвали и после летной школы оказался в Архангельске. Где был аэродром, в какой части служил мы не установили. Помню рассказы моих учителей, что его сбили в районе Новодвинска, или над Ягодником, и младший лейтенант погиб не от ранений, а выпрыгнув из сбитого самолета утонул запутавшись в стропах парашюта. Северная Двина вынесла тело на остров Свинец у Вознесенья, где его нашли местные жители и похоронили как неизвестного летчика. Потом Свинец стало подмывать и останки перенесли на кладбище Вознесенья. В этот момент на теле были обнаружены личные вещи, по которым установили фамилию пилота — говорят, что это были наручные часы. Школа шефствует над могилой летчика, каждый год перед 9 мая мы очищаем могилу от сухой травы, недавно был установлен новый гранитный памятник».

Фашистские летчики архангельский порт не смогли уничтожить

«Докладная записка о размере ущерба, нанесенного предприятиям и учреждениям города Архангельска в результате немецко-фашистских налетов.

Г. Архангельск 8 июля 1943 года Сов. секретно

Ущерб и убыток в денежном выражении (в тысячах рублей):… здания хозяйственного назначения… полностью уничтоженного — 4915,8… частично уничтоженного — 758,0… всего — 5673,8. Жилые дома… полностью уничтоженного — 6067,8… частно уничтоженного — 1609,8 … всего — 7677,1… здания культурно-бытового назначения. полностью уничтоженного — 12 065,1… частично уничтоженного — 441, 8… всего 12 506,9… всего — 25 2102,1 … Перечень некоторых предприятий и учреждений, пострадавших от налета немецко-фашистской авиации:

Мебельная фабрика… 2. Канатная фабрика… 3. Газогенераторный завод… 4. Трикотажная фабрика… 5. Макаронная фабрика… 7. Главная клиника. 8. Лесотехнический институт…10.Дом пионеров… Таким образом счет города Архангельска немецко-фашистским захватчиками и их сообщниками… выражается в сумме 66 015,300 рублей, о чем довожу до Вашего сведения…» (8).

Яков Матвеев был одним из миллионов погибших на Великой Отечественной войне, о последних минутах которых нельзя сказать точно. Неизвестно сбил ли он атакованный им самолет врага, и как его самого сбили. Возможно бой над Новодвинском был тяжел и продолжителен, а может длился пару минут.

Яков Матвеев, 1918 года рождения, неженат Экспозиция музея Вознесенской средней школы

Как пишут теоретики, война — соревнование ресурсов, у кого их больше — тот побеждает. Яков Матвеев вбросил себя в топку войны, сгорел в ней, но как минимум отвлек немецких асов от цели на земле или от товарища в небе. Был сбит и утонул запутавшись в стропах парашюта. Подвиг ли это? Да, подвиг! Немецкие асы своей боевой задачи не решили — архангельский порт продолжал принимать и отправлять на фронт танки и самолеты союзного производства.

Ольга Пономарева: «Удивительно, но на сайте Министерства обороны, ни на других электронных ресурсах, мы не нашли никаких сведений о летчике Якове Матвееве. Хотя Иван Александрович Власов искал и нашел его данные в архиве военкомата…».

Учащиеся Вознесенкой школы у захоронения летчика Я.С.Матвеева Экспозиция музея Вознесенской средней школы

Примечания: