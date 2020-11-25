Черкесск, , 16:19 — REGNUM В Карачаево-Черкесии объявили конкурс «Талант 2020 года КЧР». Он призван выявить самого одаренного и творческого человека в регионе по итогам текущего года, сообщили в министерстве туризма, курортов и молодежной политики.

Инициатива проведения конкурса принадлежит мастерской «Мика» при поддержке 4 министерств культуры и туризма, пишет «Интерфакс». По данным информационного агентства, для участия в конкурсе претендентам на звание самого талантливого жителя Карачаево-Черкесии необходимо записать видео, в котором в течение минуты будет продемонстрировано свое умение. Отбор будет проводиться поэтапно — с районного уровня до республиканского.

Победителя выберут по итогам народного голосования в соцсетях. Призом за победу станет путевка на двоих на курорт «Домбай». Получат призы и подарочные сертификаты также занявшие второе и третье места.