Киев, , 16:18 — REGNUM В отдельных областных центрах на Украине сейчас фактически не хватает койкомест для больных коронавирусом, заявил на заседании правительства 25 ноября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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По данным премьера, на Украине есть отдельные города, где загруженность больниц достигает 90%. Шмыгаль не стал уточнять, о каких городах идет речь.

В этом контексте премьер заявил, что большинство региональных властей четко понимает важность соблюдения карантинных мероприятий на уровне регионов, поскольку «видит реальную картину — какая сейчас нагрузка на больницы и врачей».

ИА REGNUM напоминает, что 23 ноября министр здравоохранения заявил, что в целом по стране заполнены около 28 тысяч коек для пациентов с коронавирусной болезнью, что составляет 52% от общего количества. Министр уточнил, что с начала пандемии количество мест в больницах для зараженных коронавирусом выросло более чем в 4 раза.

Из ограничительных мер на Украине сейчас действует карантин выходного дня, при этом власти страны обсуждают возможность введения полного локдауна на все новогодние праздники.