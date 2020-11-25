Москва, , 16:17 — REGNUM Общий локдаун является крайней мерой, необходимости которой в России пока не наблюдается. Об этом 24 ноября заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на телеканале «Россия 24».

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«Крайняя мера — конечно, общий локдаун, общий карантин. Но есть очень много возможностей, которые можно предпринять до этого», — заявила Вуйнович.

По её мнению, тщательное соблюдение противоэпидемических мер на текущем этапе способно остановить развитие эпидемии.

«Если 90% людей будут соблюдать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию, если будем отказывать в корпоративах и мероприятиях, где очень много людей (находятся) близко друг к другу», — указала она.

Последние две недели в Москве происходит стабилизация ситуации с распространением эпидемии коронавируса. Так, 24 ноября было зарегистрировано 5838 случаев коронавируса, в понедельник — 6866, в воскресенье — 6575, а в субботу — 7168.