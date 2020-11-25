Москва, , 16:13 — REGNUM Говорить о том, что дальнейшее обострение эпидемии коронавируса в России уже невозможно, преждевременно. Об этом 24 ноября заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на телеканале «Россия 24».

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«Это зависит от предпринимаемых мер, и сможем ли мы предотвратить передачу вируса. Главное, чтобы передача прекратилась. Потому что число людей, которые уязвимы к инфекции, остаётся большим», — заявила Вуйнович.

«Если 90% людей будут соблюдать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию, если не будем проводить корпоративы и встречи, где очень много людей (контактируют) друг с другом — мы можем полагать, что эпидемия пойдёт на спад», — указала она.

Последние две недели в Москве происходит стабилизация ситуации с распространением эпидемии коронавируса. Так, 24 ноября было зарегистрировано 5838 случаев коронавируса, в понедельник — 6866, в воскресенье — 6575, а в субботу — 7168.