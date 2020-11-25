Тюмень, , 16:08 — REGNUM В Тюменской области к 25 ноября обнаружено ещё 170 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С весны общее число выявленных заразившихся достигло уже 17 438. За сутки по выздоровлению выписаны 308 пациентов, а за весь период пандемии — 12 437.

23 гражданина подключены к аппаратам ИВЛ. А ещё 1839 находятся под медицинским наблюдением.