Саранск, , 16:07 — REGNUM В Мордовии сладкие подарки к Новому году от врио главы региона Артёма Здунова получат более 71 тыс. несовершеннолетних жителей республики. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты, труда и занятости населения.

В частности, в сельской местности такие подарки получат все дети в возрасте до 13 лет. В Саранске и Рузаевке подарки предоставляются детям из малоимущих, многодетных, приемных семей, а также находящимся под опекой, детям из семей, где оба родителя являются инвалидами, и детям из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Новогодние сладости получат все дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, воспитанники интернатов и коррекционных школ. Также подарки будут вручены детям студентов, аспирантов и магистрантов.

ИА REGNUM напоминает, в канун 2020 года сладкие подарки планировалось вручить более чем 74 тыс. детей в республике. Новогодние подарки распределялись среди аналогичных категорий юных жителей Мордовии.