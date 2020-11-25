Пекин, , 16:04 — REGNUM Индонезийский язык выбрали в качестве второй после английского языковой программы в Технологическом университете городского округа Хэфэй в Китае, сообщает Antara.

«Таким образом, в кампусе есть два направления изучения иностранных языков, английский и индонезийский», — отметили в посольстве Индонезии в Пекине.

Индонезия выразила благодарность ректору университета за то, что он выбрал именно индонезийский язык, а не испанский, японский или корейский.

Известно, что в новую группу по изучению индонезийского языка записались 40 человек.

Посольство Индонезии в Пекине также предоставит учебные программы и рекомендации для изучения языка. Всего программы по изучению индонезийского языка представлены в 17 университетах Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер парламента Индонезии Пуан Махарани приняла заместителя спикера парламента Южной Кореи Ким Сан-хе в Джакарте.

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