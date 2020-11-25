Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Дополнительные ограничения в Грузии в рамках профилактики пандемии, скорее всего, будут связаны с ограничениями работы общественного транспорта. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 25 ноября на брифинге заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

«Подтверждаю, что идёт обсуждение в связи с тем, чтобы ограничить общественный транспорт в больших городах», — сказал Гамкрелидзе.

На этом же брифинге глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что окончательное решение о карантинных ограничениях в стране будет принято 26 ноября после очередных консультаций с представителями бизнес-сферы и специалистами в области здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по данным на 25 ноября, выявили 114 889 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе 3071 случай — в течение последних суток.

Читайте ранее в этом сюжете: Врач посоветовал минздраву Грузии поменять политику борьбы с коронавирусом