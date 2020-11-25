Сеул, , 16:04 — REGNUM 25 ноября в вооружённых силах (ВС) Южной Кореи зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у 60 представителей сухопутных войск в Ёнчхоне, что является самой крупной вспышкой заражения коронавирусом в армии Южной Кореи.

Ранее, в сухопутных войсках страны выявили четыре случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 382 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 31 745.

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