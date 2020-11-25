Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга заинтересовалась скандалом вокруг школы №314, где учительница обматерила ученика, видеозапись этого инцидента попала в сеть.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве, уже начата проверка сведений о нарушении прав 16-летнего подростка.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании в школе, а также конкретным действиям педагога образовательной организации», — заявили в районной прокуратуре.

Как становится понятно при просмотре видеоролика, старшеклассник пытается попасть в туалет на этаже, где расположены классы для первоклассников. Дежурный учитель пытается физически ему помешать, так как из-за пандемии коронавируса туалетные комнаты распределены между классами, и требует от ученика, чтобы он поднялся на другой этаж. При этом она сыплет различными оскорблениями.

«Не пускаю я тебя сюда, чмо такое. <…> Не будешь ты сюда в туалет ходить. Пошел вон отсюда, не пойдешь ты в туалет. Нет! Потому! Потому что ты ******** (врун)!» — заявляет преподаватель.

Параллельно она отпихивает его руками. Когда он просит учительницу не трогать его, она отвечает: «А ты зачем трогаешь?».

«Писай в штаны, устраивает?» — в какой-то момент предлагает ученику преподавательница.

На другой записи в ходе, очевидно, того же диалога она грозит старшекласснику последствиями встречи с сыном некоего «Михаила Ивановича», которого автор видео, судя по ее словам, ранее оскорблял.

«И не дай бог ты Михаилу Ивановичу что еще сделаешь своими словами — в окно полетишь у меня. Запомни меня, первую учительницу, урод моральный. <…> Запомни, что у него есть сын», — сказала она.

В ответ на вопрос автора видео, что ему будет от такой встречи, женщина заявляет: «Скорую тебе вызовут». Предположительно, в диалоге имеется в виду учитель ОБЖ той же школы.

Видеоролик собрал множество комментариев в социальных сетях. Среди них нашелся и один за авторством Павла А., который представился отцом старшеклассника.

«Только что увидел… Стыдно! Стыдно за поступок сына! Педагога вывел! И не в первый раз. Провоцирует регулярно и изощренно. А теперь этот поступок… Простите! Простите, что не воспитал в сыне уважения, уважения к учителям. Педагогам низкий поклон за ваш труд и ваше терпение! Простите!» — написал пользователь сети.

Он также сообщил, что попросил администраторов группы «ВКонтакте» убрать ролик, однако он уже разошелся и по другим источникам.