Посёлок Бреды, Челябинская область, , 15:57 — REGNUM В Челябинской области 55-летняя гражданка подозревается в подстрекательстве к покушению на убийство своего бывшего супруга. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, предложение убить человека знакомый женщины получил от неё в одном из населённых пунктов Брединского района. Это произошло 23 ноября. Гражданин согласился, согласовал с ней детали и затем заявил в полицию.

Подозреваемая была задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения. Идут сбор и закрепление доказательств.