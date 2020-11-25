Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM В Петербурге 38-летнему Денису Бельтюкову, который захватил в заложники шестерых детей в Колпино, предъявили обвинение в незаконном лишении свободы. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Напомним, 24 ноября в правоохранительные органы обратилась 34-летняя супруга Бельтюкова Ольга. Женщина рассказала, что сожитель не пускает ее в квартиру, расположенную в одном из домов на Пролетарской улице, где находятся шесть ее детей, угрожая ей и им убийством.

Спустя пять часов мужчина поддался уговорам и отпустил детей, а также сдался полиции. Сейчас дети находятся в безопасности, они помещены в больницы под наблюдение врачей.

Денису Бельтюкову предъявлено обвинение по пунктам «г, д, ж» части 2 статьи 127 УК РФ (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, — с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; — в отношении заведомо несовершеннолетнего; — в отношении двух или более лиц.

Отметим, сегодня следствие планирует выйти в суд с ходатайством о помещении обвиняемого под стражу.

Инкриминируемое ему преступление наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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