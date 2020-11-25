Тбилиси, , 15:56 — REGNUM В работу системы здравоохранения Грузии нужно внести изменения, чтобы пациенты с COVID-19 не оставались без медицинской помощи. Об этом 25 ноября сказал в эфире «Общественного телевидения» руководитель Первой университетской клиники Леван Ратиани.

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По его словам, в стране не все заразившиеся коронавирусом могут получить медицинскую помощь.

«Необходимо что-то придумать, и прежде всего минздраву, чтобы подобное не происходило в стране. Пациенты, нуждающиеся в госпитализации, обязательно должны получать медицинскую помощь», — сказал врач.

Он отметил, что власти обязаны принять меры, чтобы жители страны «не впадали в отчаяние». По словам Ратиани, ему постоянно звонят и пишут пациенты, но он зачастую не может им помочь.

«Вы не представляете, как это сложно, когда кому-то говоришь «да», а кому-то — «нет», — отметил глава клиники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по данным на 25 ноября, выявили 114 889 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе 3071 случай — в течение последних суток. По числу заразившихся на 100 тыс. населения страна, по данным за прошлую неделю, лидирует в мировом рейтинге.

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