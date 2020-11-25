Москва, , 16:06 — REGNUM Запрос в Польшу для получения записи разговора президента Польши Леха Качиньского и его брата Ярослава за минуты до авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском направил польской стороне СК России. При этом ведомство не сомневается в причинах этой авиакатастрофы, сообщила 25 ноября журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В начале ноября в польских СМИ появилась новая информация по делу катастрофы самолета польского президента Леха Качиньского», — сказала она и добавила, что, по материалам одного из местных изданий, погибший в катастрофе польский лидер за считаные минуты до крушения говорил по спутниковой связи со своим братом — Ярославом.

«Запись этого разговора имеется в материалах польского уголовного дела. В разговоре, о котором сообщает польское издание, затрагивался один из аспектов осуществления полета», — добавила официальный представитель СК РФ.

Также Петренко уточнила, что данным сведениям необходимо дать дополнительную оценку со стороны российских следственных органов и потому российский СК направил соответствующий запрос польской стороне

«Для российской стороны принципиально важно не оставить без ответа ни один вопрос, касающийся этой трагедии», — отметила она.

В то же время официальный представитель СК России подчеркнула, что ведомство не сомневается в каких-либо причинах и обстоятельствах данного крушения самолета.

«Все собранные российским следствием данные свидетельствуют об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости», — добавила Петренко, указав, что тому есть многочисленные доказательства, собранные российскими органами совместно с польской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее запрос на получение стенограммы разговора президента Польши Леха Качиньского с его братом перед катастрофой Ту-154 в Смоленске в 2010 году направила в польский минюст Генпрокуратура России.