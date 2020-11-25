Джакарта, , 15:46 — REGNUM Агентство по надзору за выборами Индонезии зафиксировало 2126 нарушений санитарного протокола в течение двух месяцев избирательной кампании, сообщает CNN Indonesia.

По данным агентства, в Индонезии с 26 сентября по 24 ноября 2020 года провели 91 640 встреч с избирателями.

Агентство по надзору за выборами наложило санкции на всех нарушителей санитарных норм, а также отправило 1618 писем с предупреждениями и прекратило работу 197 кампаний.

Известно, что государству пришлось потратить более 5,23 трлн индонезийских рупий, потому что правительство, парламент и избирательная комиссия Индонезии согласились продолжить проведение региональных выборов во время пандемии.

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