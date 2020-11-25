Калуга, 25 ноября 2020, 17:46 — REGNUM Уличная фотовыставка на тему «Время и деньги» открылась в центре Калуги, на улице Ленина, 76. Об этом 25 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Владимир Репета.
Посетив фотовыставку, калужане и гости областного центра смогут ознакомиться с историческими фактами из жизни денег, узнать секреты их производства, древние и современные возможности защиты денежных знаков, историю хранения монет и бумажных ассигнаций в России с древних времён до нынешних дней. Любознательные посетители выставки узнают ответы на вопросы: почему предшественницу копилки — кубышку — изготавливали из глины, какую памятную монету выпустили в советское время тиражом порядка 60 млн экземпляров, есть ли на современных банкнотах QR-коды и многое другое. Выставка «Время и деньги» включает пять тем: «Как делали деньги», «Как считали деньги», «Как защищали деньги», «Как перевозили деньги», «Как сохраняли деньги».
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