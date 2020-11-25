Магас, , 15:41 — REGNUM В Ингушетии за прошедшие сутки выявлено 79 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это самый большой прирост в республике за все время пандемии. Общее число носителей новой инфекции достигло 9079 человек, сообщили 25 ноября в региональном оперативном штабе.

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Из числа заболевших выздоровели 7788 человек, в том числе 54 — за минувшие сутки. В настоящее время госпитализировано всего 482 человека, еще 500 пациентов наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, число скончавшихся пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло за прошедшие сутки в Ингушетии на два человека, достигнув 108 человек. Это четвертый показатель в СКФО.

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