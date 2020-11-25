Москва, , 15:40 — REGNUM Результаты тестирования на коронавирус будут отображаться в личных кабинетах пациентов на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

"Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на госуслугах уведомления о готовности результатов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что результаты появятся в виде QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги Стопкоронавирус».

Подчёркивается, что результаты тестов подгружаются на сайт в течение часа после их получения.