Ростов-на-Дону, , 15:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону при ухудшении погодных условий могут перекрыть ряд улиц. Это следует из постановления, которое подписал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

В документе указано, что до 1 декабря экстренным служба необходимо подготовить список мест, которым грозит подтопление вследствие сильного и продолжительного дождя. Так, например, в перечень транспортных артерий, которым угрожает подтопление, внесено 18 участков. Это Привокзальная площадь, улица Малиновского, проспект Будённовский и другие.

Из-за сильного гололёда будут перекрыты Северный и Южный подъезды к Ростову-на-Дону, Западный обход Ростова-на-Дону, трасса М-23 Ростов — Таганрог — граница Украины и М-4 «Дон» на проспекте 40-летия Победы. Кроме того, проезд транспорта запретят перед затяжными подъёмами и спусками на семи улицах.