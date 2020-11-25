Екатеринбург, , 15:36 — REGNUM Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько провел рабочую встречу, посвященную поиску выхода из ситуации, сложившейся вокруг монастыря на горе Качканар, где в ноябре компания ЕВРАЗ начала разработку Собственно-Качканарского месторождения.

Напомним, по ранее достигнутым договоренностям буддисты должны освободить занимаемую ими территорию на горе к 1 ноября 2020 года. Для переезда им выделили землю, привели в порядок дорогу, кроме того, 26 миллионов рублей поступили общине в качестве благотворительной помощи. Отдельным документом, под которым поставили подписи все стороны, был закреплен график посещений сооружения, оставленного ими в зоне горных работ. Однако, члены общины несколько дней назад заявили о намерении остановить действие соглашения.

«Хотя позиция общины нам сейчас не очень понятна, считаю, что дверь сегодня не закрыта окончательно. И если коллеги перестанут опираться на эмоции, вернутся к здравому смыслу, нам еще удастся обеспечить баланс интересов сторон. При этом стоит помнить, что закон полностью на стороне ЕВРАЗа — есть соответствующие решения суда», — отметил вице-губернатор.

Сергей Бидонько выразил надежду на возврат всех участников процесса к конструктивному диалогу, поскольку официально соглашение на этот момент никто не разрывал.

Директор по правовым вопросам дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Елена Крупская отметила, что и органы власти, и предприятие со своей стороны достигнутые договорённости выполняют.

«На сегодняшний день мы видим, что не все обязательства выполняются со стороны представителей общины. К сожалению, пункт соглашения о том, что с 1 ноября 2020 года представители общины должны покинуть гору Качканар, не выполняется. Сегодня мы ищем варианты и пути, каким образом обеспечить его выполнение», — прокомментировал ситуацию директор по персоналу и социальным вопросам Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Сергей Селькин.