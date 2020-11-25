Сухум, , 15:53 — REGNUM Дополнительный выходной день ввело правительство Абхазии в стране 27 ноября 2020 года. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства республики.

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Согласно опубликованному документу, дополнительный день на предприятиях нужно использовать для дезинфекции рабочих мест в рамках мер профилактики пандемии. Распоряжение касается и государственных, и коммерческих организаций.

В Абхазии 26 ноября отмечают День Конституции, который является праздничным нерабочим днем. Таким образом выходные дни в республике на этой недели продлятся с 26 по 29 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии за время пандемии выявили 5558 случаев заражения коронавирусом, в том числе 116 — за последние сутки.

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