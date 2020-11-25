Москва, , 15:40 — REGNUM Проект закона города Москвы, предусматривающий право инвалидов бесплатно парковаться в городе на всех стоянках, включая те, за которые предусмотрена почасовая оплата, отклонили. Соответствующее решение было принято 25 ноября на заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автор законопроекта, депутат Евгений Ступин (КПРФ) отметил, что документ разработан с целью формирования в городе доступной среды проживания для инвалидов.

«Сегодня, проблема дефицита парковочных мест в Москве носит острый характер для всех жителей и гостей столицы. Но инвалиды от этого страдают особенно остро», — заявил Ступин.

Однако большинство депутатов не поддержало данный законопроект.

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