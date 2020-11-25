Екатеринбург, , 15:32 — REGNUM Для нужд муниципальных образований Свердловской области будут приобретены три новых компьютерных томографа. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на онлайн-брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Креков уточнил, что промышленные предприятия региона просят властей помочь в закупке томографов.

В ближайшее время будут получены три аппарата. Их установят «в разных местах области», уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свой компьютерный томограф появился в инфекционной больнице Нижнего Тагила.

Читайте ранее в этом сюжете: В больнице Нижнего Тагила появился новый компьютерный томограф