Грозный, , 15:31 — REGNUM В Чечне проводят дистанционные приемы пациентов с COVID-19, получающих амбулаторное лечение. Технологию телемедицины внедрили в поликлинике №7 города Грозного.

По словам министра здравоохранения ЧР Эльхана Сулейманова, с помощью такой методики граждане, получающие лечение амбулаторно, могут записаться к врачу через личный кабинет и получить консультацию.

«После дистанционного консультирования врач принимает решение об очном осмотре, госпитализации, направлении на проведение КТ-исследования или выписывает схему лечения, если симптомы указывают на легкую форму течения заболевания», цитирует министра ИА «Чечня Сегодня».

По словам Сулейманова, в будущем планируется внедрить методику телемедицинских технологий в поликлиническое звено здравоохранения Чечни. При этом такая методика не отменяет очный осмотр пациента врачом-терапевтом на дому для точной оценки состояния пациента.