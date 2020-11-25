Москва, , 15:24 — REGNUM В Москве городские службы ежедневно выполняют 350−400 заявок на доставку дров. Об этом 25 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Городские службы выполняют примерно 350−400 заявок в день, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы», — приводятся в сообщении слова вице-мэра столицы Петра Бирюкова.

Он отметил, что работы продолжаются, а всего за три месяца обработано порядка 20 тыс. таких заявок.

Услуга по доставке дров оказывается пожилым людям и москвичам с заболеваниями, которые уехали в загородные дома для соблюдения домашнего режима.