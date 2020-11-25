Тбилиси, , 15:50 — REGNUM Окончательное решение о том, какие меры будут введены в Грузии для профилактики пандемии, будет объявлено 26 ноября. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе на брифинге.

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"Мы продолжаем консультироваться с бизнесом и представителями других сфер. У нас есть две версии формата, в котором могут быть реализованы ограничения, и эта информация будет опубликована завтра», — сказала Тикарадзе.

Она добавила, что в течение двух недель после введения новых мер власти будут наблюдать за показателями темпов распространения коронавируса. Если они снизятся, то возможно смягчение карантинных ограничений, если вырастут, то могут ввести более жесткие меры.

Члены правительства третий день ведут консультации с представителями бизнеса и экспертами в области медицины. О введении дополнительных ограничений планировалось сообщить сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по данным на 25 ноября, выявили 114 889 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе 3071 случай — течение последних суток.

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