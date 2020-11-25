Вашингтон, , 15:21 — REGNUM Американская фармакологическая компания Purdue Pharma признала себя виновной по уголовным обвинениям, взяв на себя ответственность за свою роль в эпидемии опиодной зависимости в США. Об этом сообщает AP.

Как пишет издание, руководство компании признало в суде, что они препятствовали усилиям Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) в борьбе с наркотическим кризисом.

Также суд признал, что компания не имела и не проводила эффективную программу по предотвращению утечки рецептурных лекарств на чёрный рынок, однако она сообщала DEA, что у нее есть такая программа.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении американской фармакологическая компания Purdue Pharma ранее было подано около двух тысяч исков от пострадавших американцев — жертв опиоидного кризиса. Претензии к Purdue Pharma касаются выпускаемого ею анальгетика OxyContin. По оценкам истцов, препарат вызывает привыкание, но покупатели об этом не знали. Всего жертвами опиоидного кризиса в США за последние 20 лет стали не менее 400 тыс. человек.

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