Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Петербургский парламент утвердил бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год. Законопроект приняли в третьем чтении на заседании 25 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Расходная часть бюджета фонда составила 120,9 млрд рублей, доходная — аналогичную сумму.

Заметим, на этапе второго чтения депутаты сократили эту сумму на 1,1 млрд рублей. Это было связано с тем, что федеральный центр сократил размер субвенций Петербургу.

В бюджет ТФОМС 2002 года, наоборот, добавили 1,7 млрд рублей, чтобы довести его до 120,7 млрд рублей ради борьбы с пандемией коронавируса.

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