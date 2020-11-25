Магас, , 15:18 — REGNUM В Ингушетии увеличилось до 108 число случаев летального исхода пациентов с диагностированным COVID-19. За прошедшие сутки скончался еще один житель региона, у которого был подтвержден коронавирус, сообщили 25 ноября в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В последние дни в Ингушетии случаи смерти пациентов фиксируются практически ежедневно. Растет и число госпитализированных. При этом не у всех из них подтвержден диагноз COVID-19. Только у 137 пациентов из 482, находящихся в ковидных отделениях, установлено наличие опасного нового вируса.

В тяжелом состоянии в отделении реанимации находятся 44 пациента, из них девять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, в последние месяцы в Ингушетии отмечается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 25 ноября, всего в регионе насчитывается 9079 носителей инфекции.