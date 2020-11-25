Барнаул, , 15:14 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов в целом поддерживает изменения перечня грубых нарушений на водительском экзамене. В комментарии ИА REGNUM по поводу намерения МВД РФ изменить регламент сдачи экзамена на водительские права он, в частности, отметил:

«Введение в него непристегнутого ремня безопасности и использование во время движения телефона — действительно серьёзные нарушения, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения.

А вот что касается исключения из этого перечня ряда ошибок, ничего пока сказать не могу — неясно пока, что конкретно хотят исключить из списка. Но вообще, конечно, перечень ошибок не догма, поэтому в него, конечно, можно и нужно вносить изменения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что МВД России предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права, известило РИА Новости со ссылкой на проект приказа МВД. Какие именно ошибки МВД предлагает исключить из списка грубых, из текста будущего документа непонятно, но известно, что вскоре количество «грубых» нарушений будет снижено с 17 до 15.