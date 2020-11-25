Коломна, Московская область, , 15:15 — REGNUM В Коломенском городском округе введена в эксплуатацию новостройка с квартирами для переселенцев на улице Ленина, дом 106 «Б». Об этом сообщает министерство строительного комплекса Московской области.

По указанному адресу планируется переселить 58 жителей аварийных домов, отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев. Произвести переселение в новые квартиры планируется в декабре 2020 года. Всего под расселение попадут 27 аварийных жилых помещений.

«После постановки дома на кадастровый учет с переселенцами будут заключены договоры социального найма и мены. В современное благоустроенное жилье переедут жители аварийных домов № 46, 48, 50, 52 на улице Ленина», — рассказал Локтев.

Читайте ранее в этом сюжете: В инфекционные центры Подмосковья трудоустроили свыше 2 тыс. медиков